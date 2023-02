Salon de l'agriculture. Un Cauchois sacré meilleur jeune berger de France

C'est une belle récompense pour Romain Vivier. Ce jeune homme de 17 ans est élève au lycée agricole d'Yvetot, en première générale option agronomie économie et territoire. Samedi 25 février, il a été sacré meilleur jeune berger de France à Paris, au Salon international de l'agriculture.

Travailler dans la ferme familiale

Ses parents élèvent 25 vaches, 200 veaux et 180 brebis. Plus tard, Romain Vivier envisage de s'installer sur la ferme familiale. Selon lui, l'élevage de brebis est un élevage d'avenir, qui demande de la rigueur, du temps, de l'organisation et surtout de l'amour pour ses bêtes.

Une victoire inespérée

Romain Vivier, meilleur jeune berger 2023. Impossible de lire le son.

Julie Hervieux, journaliste pour Le Courrier Cauchois, a recueilli ses impressions juste après son sacre. "Tout s'est bien passé, lui a confié Romain Vivier. J'ai eu un peu de chance sur certaines épreuves. J'ai eu des difficultés sur l'épreuve de la génétique. Je m'y attendais, c'est celle que je maîtrise le moins. Je ne m'attendais pas au premier prix. Je ne réalise pas trop. Je suis en tout cas fier de représenter le pays de Caux, qui n'est pas le territoire le plus riche en ovins."