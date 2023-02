Manche. Les agriculteurs se font entendre à la veille du Salon de l'Agriculture

Les négociations commerciales entre la grande distribution et leurs fournisseurs touchent à leur fin le mercredi 1er mars 2023. Dans un contexte général de flambée des coûts de production, la Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes agriculteurs de la Manche réclament des hausses de leurs prix auprès des grandes surfaces. Pour se faire entendre, ils se sont rendus dans différents magasins comme jeudi 23 février, au soir à Avranches et à Cherbourg, et vendredi 24 février à Coutances et à Saint-Lô.