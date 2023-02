Sécheresse. Pas de quoi s'alarmer dans le Calvados pour le moment

C'est un des sujets qui font l'actualité depuis quelque temps. La France n'a pas connu de précipitations pendant 32 jours, un record hivernal. Et le Calvados est également touché par la clémence du ciel. Pour le bonheur des habitants, sûrement, mais qu'en pensent les agriculteurs ?

"Je ne sais pas si on peut parler de sécheresse, mais plutôt d'un manque d'eau", témoigne Thierry Bossuyt, agriculteur céréalier à Louvigny. Il met ses lunettes, attrape son téléphone et reprend les chiffres communiqués par le service agronomique de la coopérative Agrial. D'octobre à février cette année, 293 millimètres d'eau sont tombés dans le secteur caennais. Si l'on prend la moyenne des 30 dernières années, on passe à 353 millimètres, soit un déficit de 60 millimètres.

Pas une première

Pas de quoi inquiéter notre agriculteur pour autant. "On a eu de l'eau en hiver, mais les précipitations se sont surtout concentrées en novembre et janvier, se remémore-t-il. Puis on a déjà eu des hivers sans eau. La preuve, je suis basé à côté de l'Orne, et récemment elle a débordé. Ça n'arrive pas tous les ans."

Mais si ce déficit venait à ne pas être comblé d'ici l'été, alors cela risquerait d'être problématique. "On va attendre le printemps avant de tirer la sonnette d'alarme, ça peut aller très vite. Un gros orage et les 60 millimètres d'eau seront comblés. Disons que ça peut représenter l'équivalent de deux journées de grosse pluie."

Thierry Bossuyt Impossible de lire le son.

"Rien n'est joué"

En tout cas pour le moment, "aucune répercussion" n'est à signaler sur le travail de l'agriculteur, qui a déjà pu implanter ses cultures d'hiver telles que le blé, l'orge et le colza "dans de très bonnes conditions", puisque la pluie n'était pas là pour le déranger.

Dans notre département, les nappes phréatiques sont revenues à un niveau quasiment normal, et pourraient se remplir encore plus au printemps si la tendance s'inverse. En tout cas, pour Thierry Bossuyt, "rien n'est joué. On verra ce que nous réserve la météo dans les prochaines semaines". Selon les prévisions de Météo France, le mois de mars risque de prendre la même tangente que février. Un temps sec est annoncé.