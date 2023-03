Seine-Maritime. Alexis Ankadje représentera la Normandie à l'élection Mister France 2023

C'est une première pour le jeune homme de 26 ans. Le Normand Alexis Ankadje se présente pour la première fois à l'élection Mister France 2023. "Quand j'étais à l'université, mon ami Bilal Malek a été sacré Mister Normandie 2020 puis Mister France 2021", raconte-t-il. "J'ai suivi son parcours et je me suis dit pourquoi est-ce que je ne m'inscrirai pas ?" Apparemment, ce n'était pas la seule raison. "Je suis attaché à l'univers de la mode et du mannequinat." Pour avoir un peu plus d'expérience dans ces domaines, "je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité".

"J'ai défendu la cause des artistes

lors de ma présentation régionale"

Lui-même danseur depuis près de dix ans, Alexis Ankadje est particulièrement sensible à l'univers artistique. Et c'est ce qu'il a montré lors de l'élection de Mister Normandie, en octobre 2022. Outre les défilés et le test de culture général, les neuf candidats en lice se sont également présentés devant le jury. "Le Mister France actuel, Lenny Tabourel, nous a posé la question : pourquoi vous ?" Le Normand ne s'est pas démonté. "J'ai défendu la cause des artistes lors de ma présentation régionale. Je voulais mettre en avant leur statut et notamment celui des danseurs." Il souhaite d'ailleurs, par la suite, organiser des événements de danse.

Les différentes étapes de sélections passées, le jury a procédé à la délibération. Et c'est finalement lui qui a été élu Mister Normandie 2022. "J'étais vraiment surpris, j'avais presque les larmes aux yeux." Ce jour-là, "certains membres de ma famille ont fait le déplacement, donc les émotions étaient encore plus fortes", poursuit-il. La prochaine étape pour lui, c'est l'élection de Mister France 2023. Au total, 29 candidats s'affronteront. "Comme à mon habitude, ce que j'appréhende le plus, c'est la présentation, mais je l'ai bien travaillée." En effet, adolescent, "j'étais une personne timide et un peu renfermée. J'ai beaucoup travaillé dessus", confie Alexis Ankadje. Pour préparer l'élection, les candidats sont partis au Cap Vert ; sur l'île de Praia ; vendredi 24 février. Au programme : défilés, photos et discours. La finale se déroulera au théâtre de Poissy samedi 4 mars. Depuis octobre, Alexis Anjadje est revenu chez son père au Petit-Quevilly et, depuis quelques semaines, il est en contrat à Val d'Isère dans les Alpes en tant que danseur au sein du restaurant La Folie douce. "Je danse et j'interagis avec les clients, on rencontre même des célébrités !, lance-t-il. C'est pour ça que je ne réalise pas que l'élection a lieu bientôt." Et après l'événement, le passionné de mode espère participer à des défilés.