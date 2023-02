Rouen. Des perturbations aux services des Finances publiques jusqu'à la fin du mois

Dans un communiqué paru lundi 20 février, la Direction régionale des finances publiques de Normandie et du Département de la Seine-Maritime informe ses usagers de plusieurs changements. En effet, leurs services déménagent dans les locaux rénovés de la cité administrative de Rouen.

Quels sont les changements à prévoir ?

"L'accueil du public au sein des services des Finances publiques sera exceptionnellement fermé du 24 au 28 février, à l'exception du Service de la Publicité foncière et de l'enregistrement de Rouen, dont l'accueil sera maintenu, sur cette période, au 2 rue Saint-Sever." De plus, "l'accueil téléphonique, bien que maintenu, sera perturbé par ces opérations de déménagement et pourra entraîner une difficulté à joindre vos interlocuteurs. Nous vous prions d'excuser ce dérangement que nous espérons le plus bref possible".

À partir du mercredi 1er mars, "l'accueil des services de la Direction régionale des finances publiques au sein de la cité administrative se fera par le 38 cours Clemenceau". À noter également que "les encaissements en espèces et le paiement des bons de secours seront assurés dans les locaux de la Trésorerie Rouen Métropole situés au 86, boulevard d'Orléans à Rouen dès le 23 février".