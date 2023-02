Cinéma. "Petites", ce film tourné en partie en Normandie sort en salle mercredi

Si vous allez voir le film Petites, à partir de mercredi 22 février sur grand écran, vous reconnaîtrez sans doute des morceaux de votre ville si vous habitez à Cherbourg-en-Cotentin ou à Bayeux. La réalisatrice Julie Lerat-Gersant est née à Caen, et cela lui tenait à cœur de tourner ce film dans sa région natale. À Bayeux, le tournage a pris ses quartiers au centre maternel et dans l'enceinte de l'ancienne école Saint-Laurent, connue sous le nom de Logis des Grands Chapeaux. Du côté de Cherbourg-en-Cotentin, nous pourrons apercevoir les Tours du Casino, la jetée de Querqueville et le bar Le Point du Jour, tenu par Alex.

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d'une mère aimante mais toxique, elle se lie d'amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre l'autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son destin…