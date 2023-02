Normandie. Figure de l'équitation, André Le Goupil nous a quittés

André Le Goupil, figure de l'équitation normande, nous a quittés vendredi 17 février à l'âge de 92 ans. Originaire de Martinvast près de Cherbourg, ce passionné avait commencé à monter sur un cheval avec son grand-père qui élevait lui-même des équidés.

Après un passage par la Bretagne pour ses études, André Le Goupil avait repris la ferme de ses parents. Et c'est sa passion qui l'emporte vite, l'élevage des vaches a été arrêté pour être remplacé par les chevaux, comme son fils André-Jacques Le Goupil l'explique à nos confrères de La Manche Libre. À Cherbourg, il avait aussi participé à la création d'un des premiers centres équestres associatifs de la Manche, l'Etrier cherbourgeois, en 1959.

Des participations aux Jeux olympiques

André Le Goupil a participé à plusieurs compétitions nationales et internationales comme les championnats d'Europe et du monde, ou encore les Jeux olympiques de 1964 et 1968. Il obtient son premier titre de champion de France de concours complet en 1961 avec Jacasse B. En 1968, aux JO de Mexico, avec Olivette, le sportif avait terminé 12e en individuel, et 4e par équipe.

La cérémonie aura lieu vendredi 24 février, à 14 h 30, à l'église de Martinvast.