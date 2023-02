Orne. Changement climatique : déjà des signes de sécheresse dans nos campagnes ?

À tout juste une semaine de l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris, la Confédération paysanne de l'Orne organise, samedi 18 février, la troisième édition de son Salon à la ferme, à Montmerrei.

Cette année, face au changement climatique, la thématique sera sur la problématique de la gestion de l'eau en agriculture paysanne. Alors que l'été 2022 a été exceptionnellement sec, cette fin d'hiver l'est aussi, avec plusieurs semaines sans une goutte d'eau. Même en Normandie, trop souvent caricaturée pour sa pluie, pour de nombreux agriculteurs, la situation devient de plus en plus compliquée. "Pourra-t-on encore longtemps produire du lait ici ?", interroge Christophe Davy, producteur à Athis-Val-de-Rouvre. Après la sécheresse de 2022, durant laquelle plusieurs de ses puits sont tombés à sec, ses stocks ont été épuisés et il a dû acheter quarante tonnes de fourrage pour réussir à passer l'hiver pour remédier au manque d'herbe dans les pâturages.

Ce Salon à la ferme, ouvert à tous, est organisé samedi 18 février à partir de 13 h 30 sur le GAEC Mara, à Montmerrei près d'Argentan.