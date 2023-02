Réaménagement du centre-ville. Travaux, parkings… Qu'ont répondu les habitants à l'étude de Saint-Lô Commerce ?

Saint-Lô Commerces a mené, du 4 au 31 janvier, sur ses réseaux sociaux et en boutique, une étude sur le réaménagement du centre-ville de Saint-Lô, recueillant au total 3 195 réponses.

84,4 % des répondants ont déclaré travailler et/ou habiter à Saint-Lô et/ou agglomération. La plupart sont pour un réaménagement du centre-ville : à la question "Êtes-vous favorable à l'aménagement de la rue piétonne du Neufbourg (rénovation, arbres, bancs...) ?", 68 % ont répondu oui. Aussi, à la question "Êtes-vous favorable à un aménagement et une rénovation de la place de la Mairie, Place Général de Gaulle ?" 54,9 % ont répondu oui, indique l'association des commerçants.

En revanche, le réaménagement du centre-ville ne doit pas se faire au détriment du stationnement. À la question "Pensez-vous que l'aménagement de la place de la Mairie doit passer par sa piétonnisation et la suppression d'une centaine de places de parking ?", 82,1 % ont répondu non. De plus, 72,8 % des participants estiment qu'il n'y a actuellement pas suffisamment de stationnements en centre-ville de Saint-Lô.

Pour finir, selon les personnes sondées, les travaux prioritaires seraient la rénovation de logement vétustes, le rachat de locaux commerciaux et la mise en valeur de la plage verte, indique pour conclure Saint-Lô Commerces.