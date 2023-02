Saint-Lô. Réaménagement du centre-ville : les travaux ont démarré rue du Neufbourg

Après les travaux d'enlèvement des arbres et de la statue de la Licorne à Saint-Lô, rue du docteur Leturc et rue du Neufbourg, ce lundi 13 février marquait le début des travaux de réfection des réseaux. Les employés ont commencé à creuser le sol au marteau-piqueur. Le but de la mairie est de rénover cette partie du centre-ville tout en la gardant piétonne, mais de la rendre plus jolie et plus agréable à vivre.

Debut des travaux dans la rue du Neufbourg à Saint-Lô. #Aménagement #travaux pic.twitter.com/hoyVBmwbWD — Tendance Ouest 50 (@tendanceouest50) February 13, 2023

Les commerces restent ouverts pendant la période de travaux.