Le Havre. Cocaïne sur le port : des peines allant jusqu'à vingt ans de prison

Ils encouraient, selon les profils, de trente ans de réclusion à la prison à perpétuité. Finalement, les six hommes jugés depuis le mercredi 1er février à Douai (Nord) pour avoir importé 1,3 tonne de cocaïne et plus de 400 kilos de cannabis sur le port du Havre, en 2017, ont écopé de dix à vingt ans de réclusion. Tous ont par ailleurs interdiction de paraître dans le département de Seine-Maritime pendant dix ans et interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans. Les six accusés, dont l'un était absent au procès, ont été reconnus coupables de l'ensemble des chefs d'accusation, à l'exception de l'offre et cession de cocaïne.

Jusqu'à vingt ans de prison

La cour d'assises spéciale a notamment condamné Dione Mendy, considéré comme le commanditaire, à vingt ans de prison, tout comme Louis Bellahcène, alias "Doudou", qui jouait le rôle d'intermédiaire avec des ouvriers dockers pour faire sortir la drogue du port. Aziz Sallami, jugé par contumace, est condamné également à vingt ans de prison.

Trois Havrais étaient par ailleurs soupçonnés d'être les donneurs d'ordre associé de ce réseau. Mohamed Mellal écope de vingt ans de prison. Youssef Boukhari Sardi et Karim Djemel sont condamnés à dix et treize ans de prison.

Des saisies en hausse

A l'exception du trafiquant absent, les peines prononcées par la cour sont moins importantes que celles qui avaient été requises par l'avocat général.

Dans cette affaire, huit "petites mains" avaient déjà été condamnées par le tribunal judiciaire de Lille.

Le port du Havre, par lequel transitent trois millions de conteneurs par an, fait face à une recrudescence des saisies de cocaïne, pour atteindre 10,5 tonnes en 2022.