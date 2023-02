Le Havre. Trafic de cocaïne via le port : jusqu'à 25 ans de prison requis, verdict attendu ce vendredi

Avant le verdict attendu vendredi 10 février, l'heure était aux réquisitions et aux plaidoiries, à Douai (Nord), devant la cour d'assises spéciale chargée de jugée six Havrais soupçonnés d'être impliqués dans un vaste trafic de cocaïne et cannabis. De la drogue réceptionnée en 2017 dans le port du Havre, avec le concours d'ouvriers dockers, pour le compte d'organisations internationales.

Sur les six accusés, quatre encourent la réclusion à perpétuité, car ils sont en état de récidive. Les deux autres risquent jusqu'à trente ans de prison.

De 13 à 25 ans

Jeudi 9 février, dans son réquisitoire, l'avocat général, Maître Antoine Berthelot, a requis des peines allant de 13 à 25 ans. C'est à l'encontre d'un ancien videur de boîte de nuit âgé de 47 ans, soupçonné d'être le commanditaire des opérations, que l'avocat général a requis la peine la plus lourde. Outre l'importation de drogue, il lui est notamment reproché des opérations de blanchiment.

Après les plaidoiries de la défense, le verdict devrait être rendu ce vendredi 10 février.