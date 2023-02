Interdiction des néonicotinoïdes. Les betteraviers vont être reçus au ministère de l'Agriculture

Des centaines d'agriculteurs, dont des Normands, ont afflué à Paris mercredi 8 février, pour manifester contre les restrictions d'usage des pesticides et d'autres obligations, une première depuis trois ans. Une longue file d'engins s'est ébranlée vers 9 heures de la Porte de Versailles, et de nombreux policiers ont été déployés pour encadrer la manifestation qui s'est dirigée vers les Invalides.

Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a reçu une délégation. Jeudi 9 février, le ministre réunira la filière betterave pour présenter un plan d'actions et de soutien en réponse à la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne d'interdire les néonicotinoïdes. Le ministère assure que "des solutions seront mises en œuvre avec rapidité et détermination, afin d'assurer de la visibilité à l'ensemble des acteurs de cette filière stratégique pour notre souveraineté alimentaire".

Avec plus de 29 000 hectares cultivés en betterave, la Normandie occupe plus de 7,5 % des surfaces dédiées à la betterave en France. Les betteraves sont essentiellement produites dans l'ex Haute-Normandie et le Calvados.