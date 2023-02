Carnaval de Granville. Ne manquez rien de l'événement : découvrez le programme jour par jour

Le début des vacances scolaire a sonné, rendez-vous du vendredi 17 au mardi 21 février dans la cité corsaire pour profiter et faire la fête au Carnaval de Granville. Une 149e édition très attendue, puisqu'il n'y avait plus eu de grande célébration depuis plus de deux ans en raison de la crise sanitaire.

Le Carnaval de Granville est inscrit depuis 2016 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco, mais se fête depuis très longtemps, puisque cet événement est lié à l'histoire maritime de la Monaco du Nord. À l'époque où la pêche à la morue était l'activité principale du port, les départs des Terre-Neuvas avaient lieu aux alentours de Mardi gras et le carnaval était leur dernière fête à terre avant de prendre la mer.

Un podcast consacré au Carnaval de Granville :

Le programme de cette 149e édition

Vendredi 17 février

18 h 30 : Spectacle de pré-ouverture du Carnaval "Toute la mer du monde" d'Alexis Delmastro - Archipel (sur réservation, 3 €).

20 h : Concert d'ouverture gratuit avec Soldat Louis - Première partie : Black Pearl.

Samedi 18 février

Dès 10 heures : Marché de Carnaval avec animations musicales - Cours Jonville.

14 h : Remise des clefs de la ville à sa majesté le Roi du Carnaval sur le char des Demoiselles Granville Terre et Mer - Rond-point Calvaire.

14 h-18 h : Visites du Marité à l'occasion de son centenaire (3 € reversés à la collecte du char des pauvres).

14 h 15 : Départ de la Cavalcade des enfants du Calvaire vers la maison du Carnaval.

15 h 30 : Bal des enfants - Maison du Carnaval (gratuit pour les enfants, 4 € pour les accompagnateurs).

18 h : [Exclusivité 2023] Bal rock rétro avec Backseat Bingo Club - Podium Cours Jonville - Le trio local Backseat Bingo Club fera danser les carnavaliers sur des reprises célèbres à la sauce rock vintage ! Sortez les robes à pois, repeignez votre banane, ça va swinguer !

20 h : "Ça Tire, le défilé" : défilé de costumes en musique.

Dès 21 h : "Samedi en fanfares" dans toute la ville et sur le podium du Cours Jonville.

Dimanche 19 février

10 h : Aubades musicales - Centre-ville.

11 h : Cocktail du Roi Carnaval - Maison du Carnaval.

13 h 30 : La Grande Cavalcade - trois départs (Port – Casino – rue des Juifs).

19 h : Pique-nique des carnavaliers - Maison du Carnaval.

21 h : Cavalcade lumineuse - Départ du Cours Jonville.

Lundi 20 février

12 h : Pot des carnavaliers et des partenaires - Maison du Carnaval.

14 h 30 : Bal des Toujours Jeunes - Salle Saint-Nicolas.

19 h : Bal à Papa - Maison du Carnaval & Bal à Maman - Salle de Hérel.

Aucune billetterie : ces bals sont réservés aux personnes ayant contribué à l'organisation et au défilé des chars de Carnaval.

Mardi Gras - Mardi 21 février

13 h 30 : Cavalcade satirique et humoristique - Départ du Calvaire.

16 h 30 : Jugement et exécution de sa majesté le Roi du Carnaval - Bassin à flot.

18 h : Grande bataille de confettis en musique - Cours Jonville.

20 h : Intrigues dans toute la ville.

Pour avoir plus de détails sur le programme, rendez-vous sur le site de l'office de tourisme de Granville.

Les conditions de circulation

Quelques informations pratiques en termes de circulation, avec notamment la SNCF qui propose des forfaits spéciaux pour l'occasion. Pour faire l'aller-retour pour deux personnes le week-end, un pass Normandie découverte à 20 € vous est proposé, entre le 17 et le 21 février, au départ d'une gare normande jusqu'à Granville. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, jusqu'à trois enfants ; 5 € par personne supplémentaire, jusqu'à trois personnes.

