Musique. Les Pink Floyd à l'honneur cette semaine en Normandie

Cette semaine, la Normandie accueille plusieurs groupes en hommage au célèbre groupe de rock The Pink Floyd. Rendez-vous à Caen et à Rouen pour revivre le meilleur du rock des années 60/70.

The Australian Pink Floyd Show au Zénith de Caen mardi 7 février

Ce mardi 7 février, rendez-vous au Zénith de Caen pour le spectacle "The Australian Pink Floyd Show", un show extraordinaire, puisque Nick Mason et David Gilmour le disent : "C'est, sans équivoque, le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à Pink Floyd." Après l'incroyable succès de leur dernière tournée française en février 2022 et plus de 40 000 billets vendus, ils reviennent pour nous faire vivre un moment psychédélique. Pour en savoir plus sur ce groupe de légende rendez-vous sur leur site internet : the-autralian-pink-floyd-show

So Floyd au Zénith de Rouen samedi 11 février

Si vous êtes du côté de Rouen ce samedi 11 février, vous allez aussi pouvoir profiter de cet univers, puisque c'est un autre groupe qui se produit au Zénith : So Floyd. Pour cette tournée, les artistes de So Floyd ont cherché à reprendre les titres les plus représentatifs de l'intégralité de la carrière du groupe de rock alternatif, sans ne jamais perdre de vue l'objectif premier : vous en mettre plein la vue ! Un petit tour sur so-floyd pour en savoir plus.