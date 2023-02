Télévision. Koh-Lanta : deux candidats normands pour cette 24e saison !

Cette 24e saison de Koh Lanta s'annonce haute en couleur. L'émission accueillera deux candidats normands : Alexandre, originaire de Rouen et Célia, assistante familiale dans le Calvados. La production de l'émission a diffusé les portraits des candidats ce mardi 31 janvier.

"Pour moi Koh-Lanta, c'est le défi ultime"

On y découvre Alexandre, responsable logistique dans l'automobile, âgé de 34 ans et qui habite près de Rouen. Il confie lors de son portrait avoir arrêté l'école à 17 ans et voulait prouver qu'avec "la tête, la motivation, on pouvait faire de grandes choses", des atouts indispensables pour réussir les différentes épreuves qui l'attendent au cours de cette aventure physique et psychologique.

"Pour moi Koh-Lanta, c'est le défi ultime" déclare-t-il dans son portrait. Le candidat mise aussi sur la partie stratégique pour réussir son parcours : "Je veux voir ce que donnent mes stratégies, ma façon de manipuler les gens "explique le Rouennais.

14 ans de candidatures à l'émission

L'autre candidate Normande, c'est Célia, assistante familiale originaire du Calvados. Dans son portrait, elle décrit : "J'ai vraiment deux personnalités : une dans le sport, je suis vraiment un bulldozer et une autre où je suis plus femme-enfant, boute en train."

Difficile de ne pas soutenir celle qui explique suivre un entraînement intensif spécifiquement pensé pour l'émission : "Ça fait 14 ans que je m'inscris chaque année à Koh-Lanta, je fais du sport uniquement pour me préparer à l'émission, donc je peux vous assurer que je suis prête !" s'exclame la lutteuse de 49 ans.

Le rendez-vous est pris le mardi 21 février pour découvrir plus en détail les personnalités de ces deux candidats, qui s'inscrivent dans une belle lignée de participants normands emblématiques.