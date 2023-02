Caen. Le MoHo, déjà un lieu qui a de l'importance

Les visiteurs sont toujours étonnés de l'étendue du bâtiment. D'extérieur, le MoHo, situé près de la gare de Caen, ne laisse rien paraître. Pourtant, il s'agit d'un lieu de 7 500 m2, avec plus de 500 postes de travail, une vingtaine d'espaces événementiels, et même un restaurant, un terrain de basket ou un amphithéâtre. Devant les élus de Caen la Mer, la collectivité étant propriétaire des lieux, Olivier Cotinat et Nicolas Géray, duo cofondateur de l'espace, dressaient jeudi 2 février un premier bilan, après un an d'exploitation.

Un franc succès

Première fierté de l'équipe, ils affichent déjà un équilibre économique, fort d'un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros. Parmi les postes disponibles pour les travailleurs, le taux de remplissage est de 80 %, auquel il faut ajouter la présence en résidence de 200 étudiants venus de deux écoles, l'E2SE et l'ISEN de Caen. "Nous avons aussi accueilli 306 événements locaux et nationaux", se réjouit Nicolas Géray. S'agissant souvent de séminaires, les équipes du journal Libération, du groupe Pernod Ricard ou de Google se sont par exemple réunies au MoHo.

Cet espace de travail connecté et innovateur intéresse et intrigue. Au point que le duo affirme ironiquement se sentir scruté. Les retombées qu'ils permettent se ressentent sur le tissu économique du secteur. Des entreprises extérieures sont ainsi sollicitées, que ce soit des prestataires pour faire le ménage, des traiteurs pour les repas, ou bien les hôtels pour accueillir des gens venus d'un peu partout en séminaire.

Favoriser l'entraide

Mais le MoHo n'intéresse pas que les entreprises pour organiser des événements. De nombreuses start-up y résident, ainsi que des indépendants. L'objectif est de les faire se rencontrer pour créer des connexions. "Mettre les gens dans un même lieu, ça ne suffit pas, détaille Nicolas Géray. Il faut animer le tout. On offre le café le matin par exemple, on propose des brunchs pour que les nouveaux se présentent… L'objectif est de créer la rencontre."

En outre, un espace de travail de 1 500 m2 est ouvert au grand public dans cet ancien garage Renault. Encore trop méconnu, le lieu de travail attire néanmoins de plus en plus de monde, et certains commencent à devenir des habitués. "On a même des collégiens qui reviennent assez souvent", sourit Olivier Cotinat.

Servir à la société

Dernier point important souligné par les cofondateurs : le fonds de dotation. De l'argent débloqué notamment par certaines grandes entreprises normandes servant à financer des associations d'intérêts générales. Quelques exemples de causes donnés par Nicolas Géray, "le soutien scolaire, le nettoyage des plages, la reforestation, l'orientation des jeunes en difficulté…".

Le MoHo n'en finit pas de grandir et souhaite bien asseoir son importance dans le tissu économique caennais dans le futur, tout en voulant "exister en dehors de la Normandie", dixit Olivier Cotinat.