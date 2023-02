Nord-Cotentin. Choc frontal entre deux voitures : deux hommes dans un état grave

Vers 8 heures, mercredi 1er février, une collision entre deux voitures s'est produite rue Alexis-de-Tocqueville (D901), à Tocqueville. Le choc, frontal, a eu lieu sur l'axe Saint-Pierre-Église - Barfleur.

La gendarmerie était présente sur les lieux. - Gendarmerie de la Manche

D'importants moyens de secours mobilisés

Au moins 16 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Tourlaville et Cherbourg ont été engagés, tout comme deux équipes médicales du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Deux hommes âgés de 44 et 51 ans ont été grièvement blessés et transportés aux urgences de l'hôpital Pasteur à Cherbourg. La gendarmerie était également présente pour sécuriser les lieux.

La circulation a été coupée pendant l'intervention des secours.