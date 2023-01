Le Havre. Le semi-marathon de Normandie n'existe plus

Le semi-marathon de Normandie, c'est fini. Les organisateurs ont jeté l'éponge lors de l'assemblée générale de l'association Marathon de Normandie, le jeudi 26 janvier dernier. L'épreuve prévue le 1er octobre prochain est donc annulée. Hugues Pannier, le président, explique que "cette décision a été prise à la suite de difficultés financières (baisse très importante des subventions de la Ville du Havre, du Havre Seine Métropole, de la Région Normandie et de partenaires privés trop peu nombreux pour combler ce déficit). De surcroît, on ne pouvait plus utiliser le Stade Océane, amenant une légère modification du parcours intra-muros. L'image donnée n'était plus la même pour vous, les participants".

Du marathon au semi-marathon

L'association du Marathon de Normandie avait été créée en 1997, dans la continuité du succès des courses organisées en 1995 dans le cadre de l'inauguration du Pont de Normandie. Elle a orchestré pendant dix ans un marathon entre Honfleur et Le Havre. L'épreuve et ses courses annexes ont rassemblé jusqu'à 2000 participants. Devant la baisse de fréquentation, le marathon est devenu un semi-marathon, partant du pied du Pont de Normandie, côté Honfleur. En 2018, l'épreuve devenait intra-muros, partant du Stade Océane et déroulant un parcours dans les rues du Havre. L'année passée, les épreuves rassemblaient encore plus de 1 300 coureurs.