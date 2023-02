Orne. Emmanuel Rochefort-Cunin : un art de vivre et d'entreprendre

Outre cogérer la Michaudière, Emmanuel Rochefort-Cunin endosse de nombreuses responsabilités.

Des spectacles l'été…

De la terre

à la scène

D'avril à octobre, la Michaudière présente son spectacle De la terre à la scène, qui "prend le contre-pied de l'image traditionnelle des chevaux de trait, chevaux de labour ou bêtes à viande, et nous dévoile toute la beauté et la légèreté de ces animaux dont le destin a longtemps été lié au nôtre". Le spectacle dure une heure et demie. Sept des neuf races de chevaux de trait sont réunis à la Michaudière : percherons, cobs normands, bretons, ardennais, trait du Nord, comtois… et le plus grand cheval du monde : le shire.

...Et des illuminations l'hiver

Concours

des Villages illuminés

La Michaudière a rejoint il y a une quinzaine d'années le concours des Villages illuminés, qui se tient chaque année de début décembre à début janvier dans le Bocage normand. "Nous avons accompli un travail de forçat depuis quinze ans pour mettre notre site en lumière." Emmanuel Rochefort-Cunin a même pris la relève de la présidence de l'association des Villages illuminés : "J'y vois une manière de faire rayonner notre territoire et de créer du lien."

Création artistique

Des œuvres exposées

dans le jardin

Élevé depuis tout jeune dans une école alternative dont la pédagogie faisait une grande place à l'art et à la créativité, le jeune Emmanuel montait alors des expositions de son cru. "On apprend à se débrouiller avec ce qu'on a, à faire des choses très différentes. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne à la Michaudière." Ses sculptures en métal et matériaux de récupération côtoient les œuvres que la ferme acquiert auprès d'autres artistes, dans le jardin où les visiteurs sont libres de déambuler.

Engagé pour le tourisme

Valoriser

la filière

Emmanuel Rochefort-Cunin représente l'Orne au Conseil d'administration de Normandie Site, une association qui regroupe la majorité des sites touristiques normands : "J'apprécie qu'elle fédère des lieux aux tailles et activités très variées." L'association œuvre pour un tourisme de qualité et pour valoriser la filière auprès des institutionnels. "J'essaye aussi d'y mettre en valeur ma vision d'une entreprise qui considère sa mission d'une manière globale, avec un certain recul."