Seine-Maritime. Clotilde Eudier, agricultrice engagée pour la Normandie

"C'est la vie personnelle qui en prend un coup, admet non sans regret Clotilde Eudier. Ma semaine est organisée autour de mes mandats et de mon métier. Cela exige très grande rigueur." La Seinomarine de 49 ans est mariée et mère de trois grands enfants : une fille et deux garçons âgés de 19 à 26 ans. Sa famille doit la partager avec l'ensemble de ses administrés. La maire de Saint-Romain-de-Colbosc depuis 2020 est vice-présidente du Havre Seine Métropole en charge des espaces publics et, depuis 2016, vice-présidente en charge de l'agriculture et de la pêche à la Région Normandie.

"Des mandats différents mais complémentaires"

Son mandat préféré ? "Ils sont tous différents, mais complémentaires. À la mairie, c'est la proximité. Peu importe le sujet, les habitants sollicitent le maire. C'est très chronophage et prenant, et cela donne pas mal de soucis. La communauté urbaine apparaît plus lointaine aux habitants, même si on y fait beaucoup de choses. La Région, c'est différent. On est sur le développement économique, avec des relations avec l'État." Clotilde Eudier admet avoir eu quelques difficultés au début. "Les deux premières années, excusez-moi l'expression, j'en ai un petit peu 'chié'. On avait un nouveau Président, la réunification, les compétences de la collectivité, j'ai beaucoup appris."

S'adapter au changement climatique, un enjeu d'avenir

Sur le plan professionnel, Clotilde Eudier travaille d'abord dans l'agroalimentaire et la grande distribution. Elle devient salariée agricole sur l'exploitation de son mari pour pouvoir davantage se consacrer à l'éducation des enfants. En 2008, elle reprend l'exploitation de ses parents, divisée en deux pour la partager avec sa sœur et son beau-frère. Aujourd'hui, elle est à la tête avec son époux de 196 hectares en polyculture (céréales, pommes de terre, betterave sucrière et vaches allaitantes). "J'ai la chance d'avoir un mari très compréhensif. Et un fils qui bosse avec nous sur l'exploitation depuis quatre ans. Cela m'a soulagée, j'ai pu un peu me détacher. Je garde surtout tout ce qui est administratif. Même si de temps en temps, j'aime bien prendre le tracteur pour pas perdre la main. Et dans mes fonctions politiques, je peux ainsi parler de ce que je connais." Et l'agricultrice de valoriser sa profession en constante mutation. Quand on lui rappelle l'élan vers les petits producteurs lors du confinement de 2020, elle explique : "Aller faire les courses était un moyen de sortir et, sans les dépenses de loisirs, il y avait un plus fort pouvoir d'achat. Puis, la vie normale a vite repris le dessus. On a gardé environ un tiers de ces nouveaux acheteurs en vente directe ou sur les marchés locaux. Nous avons un distributeur automatique de pommes de terre, il marche très bien !" Enjeu d'avenir pour la profession : l'adaptation au changement climatique. "On aura de plus en plus de chaleurs brutales, de sécheresses et de pluies violentes qui impactent notre activité, mais les agriculteurs ont une énorme adaptabilité", assure Clotilde Eudier.

"Il faut s'ouvrir", insiste la professionnelle qui vante les dispositifs de formation, et notamment les groupes de femmes de la Chambre d'agriculture. Et sur la question de la place des femmes dans la filière, Clotilde Eudier insiste sur la nécessité pour elles de prendre des parts dans les exploitations. "On est parties de loin. Il y a eu le statut de conjointe collaboratrice. Mais aujourd'hui, la femme travaille, acquiert du capital. Elle est l'égale de l'homme et a le droit à sa part du gâteau."