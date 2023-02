Musique. Le duo Meaning of Tales en concert dans l'Orne et dans l'Eure

Le duo Théophile Armani et Carl Egger, alias "Meaning of Tales", propose une musique bienveillante et empathique, à l'image de ses deux compositeurs. Cette musique évoquera pour certains des souvenirs de jeunesse, sans nostalgie mais avec une infinie tendresse, et téléportera les autres en pleine nature au coucher du soleil. Sommets harmoniques pour embarquer un public porté par la sincérité évidente, la beauté limpide et l'irrésistible force de cette musique hautement contagieuse.

Pratique. Jeudi 9 février à La Luciole à Alençon, vendredi 10 février au (K)Rabo à Rabodanges, vendredi 17 mars au Silo à Verneuil-sur-Avre, samedi 18 mars au Tom à Saint-Georges-Motel.