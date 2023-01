Bonne table à Caen. L'Échoppe, pour partager un moment convivial

Après une matinée à couvrir la manifestation à Caen contre la réforme des retraites, je décide de pousser les portes de L'Échoppe pour me restaurer. C'est le gérant Matthieu Leclerc qui m'accueille, dans le sourire. Il me place au milieu de sa salle, volontairement petite, car il aime "être proche du client", et ne voulait pas voir les choses trop en grand pour sa première affaire.

Issu d'une famille de restaurateurs, il affirme "connaître la bonne bouffe du terroir" et vient de passer douze ans de sa vie en qualité de joaillier sur la place Vendôme à Paris. L'Échoppe est donc un véritable retour aux sources pour celui qui a notamment vécu au-dessus du Vaugueux.

Simple mais efficace

La carte du restaurant est bien à l'image de ce "bouchon lyonnais à l'esprit normand". Je jette mon dévolu sur la formule entrée-plat à 15 €, et commence par un chausson de boudin blanc, pommes et oignons. Il est parfait pour me réchauffer, mais comme ça ne suffit pas, j'enchaîne avec un gratin de poireaux au jambon et emmental. C'est de la cuisine traditionnelle, servie dans de la vaisselle rétro, mais le plat n'en est pas moins un régal pour autant.

Gratin de poireaux au jambon et emmental.

"La carte du midi change tous les deux ou quatre jours, en fonction des produits de saison et de notre stock", affirme Matthieu Leclerc. Le soir, changement d'ambiance. Exit les formules, seuls deux plats sont à la carte du restaurant aux chopes suspendues au plafond (d'où le nom). Vous aurez le choix entre un pavé de saumon cuit à la plancha avec des pommes de terre, ou alors des ribs de porc à volonté, que le gérant imagine comme "un bon gueuleton". "C'est bon esprit, on vient vous resservir à table", promet-il. Matthieu Leclerc a découvert ce concept dans les pays nordiques, et il lui fallait absolument ramener cela chez lui. En ma qualité de bon amateur de viande, l'idée risque de m'attirer une seconde fois en peu de temps.

Pratique. L'Échoppe, 3 place Jean-Letellier, service midi et soir, ouvert de 10h à 23h du mercredi au samedi. 06 64 47 97 67.