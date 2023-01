Transition écologique. Argentan s'engage à son tour avec le programme de l'Atlas de la biodiversité communale

Le programme de l'Atlas de la biodiversité communale et intercommunale (ABC) d'Argentan, déjà composé de neuf évènements, va continuer de s'étoffer. L'appel à projet d'Argentan a été retenu par l'Office français de la biodiversité (OFB). À partir du mardi 7 février, la commune va mener plusieurs actions en faveur de la biodiversité sur 24 mois. Le programme de l'ABC permet aux collectivités de connaître les espèces vivant sur leur territoire.

L'ABC, un outil de mobilisation

Pour mettre en place un Atlas de la biodiversité communale, tous les acteurs du territoire sont mobilisés. Le Centre d'initiatives permanent pour l'environnement (CPIE) des Collines normandes, basé près d'Athis-Val-de-Rouvre, va se charger de réaliser la cartographie des espèces et de leurs habitants sur le territoire d'Argentan. Ce répertoire permettra à la collectivité de prendre en compte la biodiversité lors des projets d'aménagement de son territoire.

Ecoutez ici : Hervé Lelievre, chargé biodiversité à Argentan et Christian Madelaine de la Gaule Argentanaise Impossible de lire le son.

Un autre objectif de l'ABC : faire découvrir la biodiversité communale aux habitants et mettre les acteurs en lien. Neuf évènements ont déjà été ajoutés au programme d'Argentan dans le cadre de l'ABC. Menées par des associations locales ou départementales, ces actions ont pour objectif de sensibiliser le public, de l'informer et de lui donner envie d'agir en faveur de la biodiversité. Les habitants sont appelés à proposer des actions à mettre en place et à participer à l'ABC.

Le programme de l'ABC d'Argentan est à retrouver sur le site de la Ville.

Sept programmes dans l'Orne

L'Atlas de la biodiversité communale, peut-être financé jusqu'à 80 % par l'Office de la biodiversité. En moyenne, ce projet coûte 35 000 €. Celui d'Argentan a été soutenu à hauteur de 27 000 €. Ce programme est impulsé par le ministère de la Transition écologique. Dans l'Orne, la réussite de l'ABC d'Andaine-Passais, entre 2018 et 2021, a favorisé l'engagement d'autres collectivités. Piloté par le Parc naturel régional Normandie-Maine, le projet a permis de récolter de nombreuses données sur la biodiversité et de mobiliser les habitants :

- 1 606 espèces recensées dont 582 nouvelles espèces ;

- 10 760 observations dont plus de 600 transmises par des habitants ;

- 362 personnes ont participé aux animations proposées ;

- 23 familles se sont inscrites aux Défis Famille.

Les collectivités de Caligny, Putanges-le-Lac et Saint-Honorine-La-Guillaume, sont les premières à s'être lancées dans la mise en place d'un ABC dans l'Orne en 2010. Le Parc naturel régional Normandie-Maine ne s'est pas arrêté sur sa lancée, il accompagne depuis 2021 la Vallée de la Haute Sarthe, dans la réalisation de son ABC. Les derniers projets en date, ceux d'Argentan et de Perseigne, viennent d'être lancés.

Appel à projet 2023

L'Office français de la biodiversité lance un nouvel appel à projet pour 2023. À partir de ce lundi 16 janvier, toutes les collectivités peuvent proposer leur projet à l'OFB.