Orne. Mise à 2x2 voies de la route nationale 12 : le département voulait faire les travaux, mais l'État garde la main

La mise à 2x2 voies de la route nationale 12 sur la totalité du trajet entre Alençon et Paris est un vieux serpent de mer qui s'éternise depuis plusieurs décennies, à tel point que le département de l'Orne souhaitait se substituer à l'État à qui incombe cette route, pour réaliser ces travaux au plus vite…

Mais finalement, cela ne sera pas nécessaire : le préfet de l'Orne a annoncé lors de ses vœux que les travaux sur deux tronçons (celui entre Mortagne-au-Perche et Tourouvre, ainsi que celui autour de Saint-Maurice-lès-Charencey) figurent dans le Contrat de plan (CPER) qui va prochainement être signé entre l'État et la région Normandie et qui définira les gros investissements auxquels l'État participera financièrement dans la région entre 2023 et 2027.

L'inauguration des précédents gros travaux de mise à deux fois deux voies sur cette route, concernant la section entre Hauterive et Le Mêle-sur-Sarthe, date de 2010. Cet axe est vital pour le développement économique de l'Orne. D'une part pour les Franciliens qui télétravaillent dans le Perche depuis la Covid, mais aussi pour les artisans Alençonnais dont beaucoup réalisent des chantiers en région parisienne.