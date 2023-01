Manche. Une cabine de téléconsultation pour de l'ophtalmologie et de l'ORL mise en place

Trouver un médecin généraliste peut être compliqué dans la Manche. C'est encore plus dur d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste comme les ophtalmologues ou les ORL. Le magasin Afflelou à Carentan vient de mettre en place deux cabines de téléconsultation : une pour les yeux et l'autre pour l'audition. Un service qui doit permettre d'avoir un rendez-vous rapidement avec un médecin à distance. "En une vingtaine de minutes on peut avoir un rendez-vous", explique Yannick Lachater, le gérant.

Pareil que chez l'ophtalmo

Le premier client à l'avoir testé est Charles Sophie. "C'est très bien. J'ai l'habitude d'aller consulter à Bayeux, mais là ce sont les mêmes appareils. Tout est pareil, c'est formidable", assure-t-il. Effectivement, dans la pièce, il y a le même matériel qu'en cabinet. C'est d'abord un orthoptiste qui est en ligne pour prendre les mesures, avant d'être face à un praticien. En cas de besoin, les opticiens ne sont pas très loin. "On intervient uniquement à la demande, mais en aucun cas on ne reste pendant la consultation", affirme Yannick Lachater. L'intimité du patient, et non pas du client à ce moment-là, est préservée.

Des médecins de la France entière

De l'autre côté de l'écran, les spécialistes sont installés dans tout le pays. Ils peuvent avoir des créneaux de libre car ils sont dans des zones moins en tension pour cette spécialité. C'est la société Médadom qui assure la mise en relation. Elle fait attention à ce que ces ophtalmologues soient diplômés en France et exerce en cabinet ou à l'hôpital. "L'objectif, c'est justement qu'il ait toujours un pied en cabinet ou au sein des hôpitaux, pour ne pas être déconnectés de leur métier, de leur quotidien et donc d'être capable de voir et de différencier surtout les différentes pathologies", détaille le gérant. Ces consultations permettent de renouveler une ordonnance pour des lunettes par exemple, ou de déceler des pathologies. "Et de pouvoir, dès l'instant ou il y a des pathologies, aller transmettre à leurs confrères qui sont en cabinet dans le coin", précise Yannick Lachater.

Pour avoir une consultation avec un ORL, c'est un petit peu différent. Là, il faut la présence de l'audioprothésiste. Elle est présente dans le magasin deux fois par semaine.

Une fois le rendez-vous terminé, les patients n'ont aucune obligation d'acheter leur nouvelle paire de lunette dans le magasin.

Yannick Lachater ne touche pas d'argent sur les consultations, il souhaite apporter un service. Il estime que cela peut aussi lui amener une clientèle à terme. Il va ouvrir un nouvel espace dans son magasin de Saint-Lô d'ici six à huit mois.

Pratique. Pour avoir un rendez-vous, il faut contacter Afflelou à Carentan. Tél. 02 33 54 11 08