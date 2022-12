Mer. L'Abeille Horizon, un nouveau remorqueur basé au Havre

Et de six ! La société Les Abeilles International vient d'acquérir un nouveau remorqueur, L'Abeille Horizon.

Contrairement aux Abeilles basées à Cherbourg, Boulogne, Brest et Toulon, ce navire ne sera pas affrété par la Marine nationale. Il sera dédié au marché du remorquage spot, "un remorquage effectué à la demande d'un tiers (compagnies maritimes, installateurs d'éoliennes…) et non pas de l'action de l'État en mer, indique Samira Draoua, présidente des Abeilles International. Ce navire polyvalent va servir sur toutes les façades, pour l'antipollution, de la formation, des remorquages hauturiers, des travaux sur des parcs éoliens, etc."

Port d'attache au Havre

Des marchés sur lesquels la société ne pouvait pas se positionner jusqu'à présent, les différentes Abeilles étant contraintes, en raison de leur mission relevant de la sécurité maritime, de devoir appareiller en 40 minutes, 24 heures sur 24. Le navire havrais sera toutefois amené à remplacer les Abeilles lors des arrêts techniques.

"Le baptême se fera au Havre, son port d'attache, siège historique de la société", confirme Samira Draoua, qui a reçu jeudi 8 décembre, à bord, Hervé Berville, secrétaire d'État en charge de la mer, venu dire sa "reconnaissance" aux équipes des Abeilles International.

Hervé Berville était en visite à bord du nouveau remorqueur, jeudi 8 décembre.

Depuis le naufrage de l'Amoco Cadiz au large de Brest en 1978, les Abeilles étaient exclusivement dédiées à des missions de sauvetage, assistance et antipollution, à la demande de l'État.

L'Abeille Horizon, qui s'appelait précédemment Union Lynx et appartenait à la compagnie Boskalis, entrera prochainement en chantier pour subir des ajustements techniques et se parer aux couleurs des Abeilles, avant une mise en service début 2023.