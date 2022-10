Caen. Un concert de musique viking avec le groupe Skáld, au Big Band Café

Depuis 2018, le collectif Skáld met en musique de vieux contes, sur de la musique folk, accompagné d'instruments anciens, notamment des tambours chamaniques, le talharpa et le jouhikko. Après deux premiers albums (+ de 240 000 exemplaires) un E.P. et un album à venir en 2023, le groupe s'est produit cet automne dans toute l'Europe, comme à Copenhague, Oslo, Stockholm, Helsinki, ou encore Berlin. Le credo de ce groupe français, c'est la folk chantée en vieux norrois, la langue médiévales des Scandinaves. Adoubé par les habitants d'Europe du Nord, le collectif termine sa tournée en France et se produira le mercredi 26 octobre, au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair.