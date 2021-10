Le Collectif Artishow se met à l’heure des Antilles

Les Antilles seront à l’honneur lors de la prochaine soirée organisée par le collectif Artishow, à la discothèque le Moonwalk. Il s’agira de sensibiliser et d’initier le public aux danses traditionnelles des Antilles et de passer ensuite à la pratique lors d’une nuit rythmée par le zouk, la salsa, la biguine, le soukouss et bien d’autres encore. Soirée explosive et enivrante en perspective.



Pratique. Soirée antillaise, vendredi 9 décembre dès 20h au Moonwalk, 66 route de Bonsecours, Rouen. Tarif 15 € (boisson incluse).