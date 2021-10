[Enquête] Caen. Les dessous de la seconde main

La seconde main prend de plus en plus d'ampleur en France. À Caen, quel est le modèle économique des commerces spécialisés ? Éléments de réponse.

Consommer du recyclé, oui, mais à quel prix ? Entre l'achat et la revente de vêtements déjà portés, le milieu de la fripe s'est largement industrialisé ces deux dernières années. Comme pour les grandes enseignes, il faut s'aligner avec la concurrence. S'il n'est pas rare de voir des t-shirts ou petits accessoires à 2 voire 3 € pièce sur Vinted, les commerces de seconde main veillent aussi à respecter la logique du "vêtement pas cher". Là aussi, les manières de faire varient d'une entreprise à l'autre. Chez Jonathan's frip, qui fournit Mad'Vintage, l'achat par lots est gagnant, d'un point de vue économique. "Comme on achète par très grandes quantités, on a des tarifs préférentiels. Par exemple, on a acheté 40 000 pantalons pattes d'éléphant, explique Eugénie Sabban, gérante de l'un des trois plus gros grossistes du secteur en Europe. Si on n'achète pas en masse, ce n'est pas avantageux pour nous." Selon elle, l'entreprise fait une plus-value puisqu'elle remet au goût du jour les vêtements en cas de besoin. "Dans notre prix de vente, on est obligés de prendre en compte le coût d'achat, la main-d'œuvre et le transport", sans cacher qu'il arrive parfois de jeter 10 % de la marchandise qui arrive par container. Le tarif est fixé par catégories de vêtements : chemises, salopettes, sweats, pantalons, etc.

Convaincues de cette démarche de seconde vie donnée aux vêtements, Tiphaine Lelimouzin et Céline Barbot voient les choses différemment. Comme elles chinent à l'unité, - "il n'y a pas un seul jour où l'on ne regarde pas Leboncoin", sourit Tiphaine, ancienne professeur des écoles - le prix d'achat est souvent plus élevé. "Ceux qui achètent par balles, ça leur coûte 20 centimes le vêtement à l'unité. On en est bien loin."

Trouver le juste milieu entre-temps de retouche et prix affiché

Alors, comment s'y retrouvent-elles ? Les deux entrepreneuses font une étude de marché. "On compare les prix. On fait une marge en essayant de multiplier par cinq notre coût d'achat pour définir notre prix de vente, souligne Céline, ex-éducatrice spécialisée. Mais si on voit un chemisier chouette un peu plus cher, on fera moins de marge, mais au moins, on est sûres que ça va être vendu. On a parfois des coups de cœur." Dans leur atelier situé à Feuguerolles-Bully, elles vérifient méticuleusement l'état du vêtement pour éviter les mauvaises surprises. "S'il y a trop de travail de couture ou de retouche, ce n'est pas rentable car on ne peut pas refacturer à l'acheteur le temps passé dessus", explique Céline. Sur leur site d'e-commerce, au milieu des 600 pièces disponibles, on peut aussi trouver des vêtements collector, quitte à mettre la main au porte-monnaie. "On achète rarement au-delà de 20 €. Et à la vente, ça ne dépasse pas 30 €." De son côté, Eugénie Sabban ne cache pas que si elle déniche une pièce "star", "ça va forcément coûter plus cher", mais toujours à un prix raisonnable. Au-delà du prix, c'est surtout la démarche d'économie circulaire qui séduit ces commerçants. Par ailleurs, une étude récente de Thred Up, un site américain de fripe, a révélé que d'ici 2028, le marché de la seconde main devrait dépasser celui des grandes marques.