Buzz. McFy et Carlito affichés par Emmanuel Macron

C'est une série de vidéos qui avait beaucoup agité la toile au printemps dernier. Le président de la République Emmanuel Macron avait lancé comme défi aux youtubeurs McFly et Carlito de réaliser une chanson consacrée aux gestes barrières. Si cette chanson dépassait un certain nombre de vues, alors le Président s'engageait à participer à un concours d'anecdotes, célèbre concept du duo de youtubeurs. Vidéo qu'il a donc dû tourner, dans les bureaux de l'Élysée, puisque la chanson de McFly et Carlito a explosé tous les compteurs, culminant aujourd'hui à plus de 15 millions de vues.

À l'issue de ce concours d'anecdotes, en guise de gage, les youtubeurs sont montés dans un rafale lors du 14 juillet et Emmanuel Macron devait, quant à lui, afficher un portrait de McFly et Carlito lors d'une de ses allocutions, potentiellement celle du 14 juillet.

Le 14 juillet, Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse, mais il s'est rattrapé jeudi 2 septembre, et a posté une courte vidéo sur Twitter au sujet de la rentrée des classes, perturbée une nouvelle fois par la Covid-19.

Le Président a fait référence aux comiques au détour d'une phrase sur les gestes barrières. Il a ensuite salué la mémoire de Samuel Paty.