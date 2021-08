Deauville. Noyades sur la plage : les deux victimes sont sauves

Deux noyades sur la plage de Deauville (Calvados) ce vendredi 20 août vers 12h30. Deux hommes de 22 et 24 ans, appartenant à une famille de huit personnes originaire de la région parisienne, ont frôlé le drame.

Le premier a été rapidement sorti de l'eau, il est tiré d'affaire, le second a été récupéré en arrêt cardiorespiratoire après avoir et porté disparu un moment. Les massages cardiaques prodigués par les secours ont pu relancer le cœur. La victime a été héliportée par Dragon 76 vers le CHU de Caen (Calvados). La commune a mis à disposition une salle pour accueillir les membres de la famille et les prendre en charge psychologiquement. 10 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.