Caen. Pass sanitaire: des employés du Mémorial traités de "collabos"

Depuis plus de deux semaines maintenant, le pass sanitaire est obligatoire pour rentrer au Mémorial de Caen. Si dans la majorité des cas la nouvelle mesure est bien acceptée, certains visiteurs ont insulté les employés. "Il y a des gens qui prennent ça très mal et certains employés ont été traités de 'collabos'. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est la collaboration et ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent et où ils le disent", s'indigne Stéphane Grimaldi, le directeur des lieux. "Je suis très en colère, c'est d'une grande lâcheté car ils savent très bien qu'on ne va pas réagir. Ça dit quelque chose d'assez grave d'une partie de notre société. Ça m'inquiète pour dire les choses." D'après le directeur, les employés "vivent très mal cette situation" mais "l'immense majorité des visiteurs est parfaitement aimable." Ce jeudi 5 août, le conseil constitutionnel doit donner son avis sur le projet de loi sanitaire avec notamment l'extension du pass sanitaire dans plusieurs lieux tels que les restaurants, bars, hôpitaux à partir du lundi 9 août.