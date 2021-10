Lintot. Confronté à un afflux de chatons, le refuge a besoin de dons

Le "SOS d'un refuge en détresse" : c'est ainsi que le refuge de Lintot, situé près de Lillebonne et Bolbec, a intitulé sa cagnotte en ligne. Ses caisses sont vides, en cette seconde année impactée par le coronavirus. "On nous apporte des chatons, non sevrés, tous les jours", déplore Céline Gallais, secrétaire et responsable du pôle animalier de ce refuge associatif. L'arrivée massive de ces minous - au moins quatre-vingt début juillet - entraîne des frais médicaux importants. "Chaque chat qui arrive ici est identifié, primo-vacciné par un vétérinaire partenaire. Et il faut parfois des bilans sanguins ou des tests pour des maladies très contagieuses comme le coryza, le sida des chats ou la calicivirose". Le refuge doit débourser près de 12 000 euros pour ces frais.

Les dons, moteurs pour le refuge

Si cet afflux de chatons est courant à cette saison, la crise sanitaire empire la situation. "La difficulté, c'est que l'on ne peut pas organiser d'événements comme des concerts ou des randonnées avec les chiens, qui rapportent habituellement de l'argent. Or, hormis une subvention de la communauté de communes et une aide de 30 millions d'amis, nous ne vivons que de dons" rappelle Céline Gallais.

Les chatons arrivent parfois avec des pathologies onéreuses à détecter ou à soigner.

En parallèle des soins quotidiens à ces chats qui arrivent parfois mal en point, les adoptions se poursuivent, uniquement sur rendez-vous. Le refuge de Lintot aimerait aussi renforcer sa base d'adhérents, 133 aujourd'hui. Franchir la barre des 200 adhérents lui permettrait d'être déclaré d'utilité publique.