[Entretien]. Rencontre avec Clémence Castel, une Manchoise de cœur

Originaire du sud-ouest de la France, la double gagnante du jeu d'aventure de TF1 a découvert la Manche avec son compagnon de l'époque, Mathieu Johann. Clémence Castel, devenue manchoise d'adoption, a accepté de nous parler d'un territoire qu'elle aime.

Bonjour Clémence, vous êtes originaire de l'Ariège. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre avec la Manche ?

Je suis arrivée pour la première fois à Saint-Lô en 2007. Je n'avais jamais mis les pieds dans la Manche, à part pour une sortie mer au Mont Saint-Michel en primaire ! Avec Mathieu, on s'était dit qu'on ne viendrait que le week-end. Finalement, je suis tombée amoureuse du cadre, alors, entre Paris et la Manche, on a vite choisi.

Qu'est ce qui vous a plu ici ?

J'ai tout de suite été séduite par la convivialité des Manchois. J'ai rapidement tissé des liens très forts avec les Saint-Lois, notamment. Sinon, comme je suis très sportive j'ai beaucoup profité des bords de la Vire pour courir. J'apprécie aussi les balades 100 % nature. Et puis, il y a la proximité avec la mer, on est toujours à quelques minutes à pied ou en voiture, c'est une chance énorme. J'aime particulièrement les plages de Vauville, le Nez de Jobourg ou plus au sud, Donville et Granville. J'aime aussi le fait de pouvoir me sentir libre et loin des touristes dans les petits chemins sauvages manchois.

Il y a un endroit que vous aimez

particulièrement ?

Barfleur, sans hésiter ! Je suis fan du semi-marathon de la ville auquel j'ai déjà participé. Le port, les petites ruelles, la nature du Val de Saire… J'affectionne particulièrement cet endroit les week-ends pour mes balades en famille.

Et vous avez une cachette secrète ?

La Baie de Quervière, à côté de Beaumont-Hague, c'est l'idéal pour des pique-niques, les pieds dans l'eau et la pêche à pied l'après-midi. Les falaises sauvages, les paysages grandioses : c'est mon petit trésor caché de l'été !

Pour terminer, si on vous demande de jouer les guides touristiques, vous nous emmenez où ?

Sur les plages du Débarquement, à Utah Beach. Ces plages sont bouleversantes. Il faut s'y rendre en famille pour en expliquer l'importance aux enfants. Et puis, sur la même côte, pour aller sur quelque chose de plus ludique, il y a Tatihou ! Les paysages y sont incroyables.