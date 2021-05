Orne. Covid-19 : guide touristique pour les Américains, elle doit s'adapter

"Depuis mars 2020 je n'ai pas de client, le temps s'est comme arrêté", soupire Dominique Eudier. Guide touristique depuis 25 ans, la crise sanitaire a balayé toute sa clientèle essentiellement américaine.

Dominique a pour habitude de faire visiter aux touristes d'outre-Atlantique des lieux cultes de la Normandie comme les plages du débarquement. Or ce n'est plus possible, ils ne peuvent plus poser le pied sur le sol français. Sur la touche pendant plusieurs semaines, Dominique a décidé de prendre les devants. Elle propose aujourd'hui à tous ceux qui le souhaitent de petites excursions dans l'Orne. "J'ai mis en place des visites guidées culturelles dans les Alpes Mancelles, à Alençon et à L'Aigle". Les balades se font à pied, en vélo ou à cheval. Cette solution qui était jusque-là temporaire, va perdurer. Une fois les Américains de retour, elle gardera une partie de son activité sur l'Orne, son département de "cœur".

Les réservations se font sur le site internet : visiteralenconetorne.com