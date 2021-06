Orne. "Nous avons déjà recensé l'état de 75 000 édificesreligieux à travers toute la France"

L'Observatoire du patrimoine religieux a été constitué il y a 15 ans pour recenser le patrimoine religieux, son architecture et l'état des bâtiments. "L'intérêt est d'attirer l'attention des collectivités et du public sur le sort de ces bâtiments qui parfois sont très anciens, vétustes, dont les propriétaires, souvent les communes, n'ont pas l'argent pour les entretenir", explique le Normand Édouard De Lamaze, président de l'OPR. "Sur les 45 000 églises du pays, 5 000 sont en état de péril : électricité déficiente, toitures percées, portes défoncées." Une situation pas si anormale, beaucoup de communes ayant laissé les bâtiments en l'état après la séparation de l'Église et de l'État en 1905…

"Préserver l'histoire de notre pays"

"Dans le passé, beaucoup de maires ont fait électrifier les cloches de leur église, mais aujourd'hui, la toiture a des trous et la pluie tombe sur les fils électriques. C'est la principale cause d'incendie : une église brûle tous les 15 jours en France et nous avons deux actes de vandalisme chaque jour. Il faut faire d'urgence des travaux de sauvegarde dans nos bâtiments religieux, qui sont l'expression de la culture de la France", martèle Édouard de Lamaze. "Le patrimoine le plus touché est celui qui date du XIXe siècle, qui n'est pas protégé, et dont l'intérêt patrimonial est moins grand que pour les périodes antérieures. Mais est-ce qu'on a le droit, au XXIe siècle, de détruire les traces des siècles précédents ? Notre devoir à tous est de préserver l'histoire de notre pays." Deux étudiants basés à Alençon sillonnent actuellement l'Orne pour recenser tous ses édifices religieux et contribuer à la prise de conscience de la nécessaire préservation de ce patrimoine. "Nous avons déjà recensé l'état de 75 000 édifices religieux à travers toute la France", rappelle le président de l'OPR.