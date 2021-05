Cadeaux. Gagnez une tablette iPad 8e génération avec Tendance Ouest

Cette semaine, il n'y a non pas une, mais deux chances de gagner votre cadeau ! Deux tirages au sort sont prévus lundi 17 mai, après le pont de l'Ascension, pour vous offrir une tablette iPad 8e génération

Gagnez vos iPad 10,2'' (8e génération) Wifi, Cellulaire, 128 Go.

Doté de la puissante puce A12 Bionic, il intègre toutes les nouvelles fonctionnalités d'iPadOS 14.

Écran Retina de 10,2 pouces

Avec son niveau de détail incroyable et ses couleurs éclatantes, le superbe écran Retina est idéal pour regarder un film, travailler sur un projet ou créer votre prochain chef‑d'œuvre.

La puce A12 Bionic délivre des performances incroyables pour la retouche photo ou les jeux aux graphismes sophistiqués. Et lorsque vous travaillez sur des projets créatifs, tout est plus rapide et plus fluide grâce au Neural Engine de deuxième génération.

iPadOS améliore considérablement la prise de notes sur iPad. Avec le design optimisé des apps et de nouvelles interfaces compactes pour Siri, la recherche et les appels, votre iPad est encore plus performant et simple à utiliser.

La puissante puce A12 Bionic, associée aux capteurs et caméras avancés, vous garantit des expériences de réalité augmentée exceptionnelles sur iPad. Le grand écran Retina vous transporte dans des décors immersifs qui réinventent votre façon de jouer, de faire du shopping et d'apprendre.

Grâce à l'efficacité énergétique de la puce A12 Bionic, votre iPad offre jusqu'à 10 heures d'autonomie. De quoi vous accompagner toute la journée.

Avec plus d'un million d'apps au compteur, l'iPad vous permet d'apprendre, de jouer, de travailler, de créer, de visionner et de faire à peu près tout ce que vous voulez.

Appareil photo arrière et caméra avant : avec la caméra FaceTime HD et l'appareil photo arrière 8 Mpx intégrés, vous pouvez prendre des photos incroyables, réaliser des vidéos renversantes, scanner n'importe quel document, passer des appels FaceTime et vivre des expériences de réalité augmentée sensationnelles.

Fin, léger et résistant

Comme l'iPad est conçu pour résister aux aléas de la vie, vous pouvez l'emporter sans crainte dans tous vos déplacements. Bon à savoir : le boîtier est désormais constitué d'aluminium 100 % recyclé.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirages au sort lundi 17 mai, entre 6 heures et 9 h 30.