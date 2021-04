Fécamp. Le cinéma Grand Large attend les spectateurs avec impatience

Au Grand Large de Fécamp, Alexandra Vandermeersch a le sourire. La co-responsable du cinéma va enfin pouvoir rouvrir, à partir du mercredi 19 mai. Bien sûr, ce sera une reprise "en mode dégradé", avec des jauges qui restent encore à être précisées dans le nouveau protocole sanitaire. Le planning des prochains jours s'annonce chargé dans les établissements qui sont fermés depuis plus de six mois. "Il va falloir remobiliser nos équipes, remettre nos cinémas en état de propreté, de fonctionnement, réaménager les comptoirs de confiserie…", énumère celle qui est aussi directrice des ressources humaines pour le groupe Noé Cinéma, qui possède des salles dans toute la Normandie. "On est optimistes, on pense que l'on a manqué au public. Tout l'enjeu sera d'avoir des films à lui présenter", poursuit Alexandra Vandermeersch. Parmi les questions qui devront aussi être tranchées pour le secteur du cinéma, celle du couvre-feu. En Guyane, un système d'horodatage des tickets avait été expérimenté en février pour permettre aux cinéphiles de rentrer chez eux.