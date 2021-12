Régionales 2021. Laurent Bonnaterre : "La Normandie a, parfois à tort, un complexe d'infériorité"

Vous avez été socialiste pendant plus de vingt-cinq ans. Ce temps-là est révolu ?

"Les partis ont structuré pendant des années la vie politique française. Aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse, de repères et d'adhérence chez les Français. L'immense majorité de nos concitoyens ne vote plus comme par le passé, en fonction de son parti. Cela n'empêche pas d'avoir des valeurs et de savoir d'où l'on vient. Il vaut mieux être fidèle à ses idées qu'à son parti. J'ai quitté le PS il y a trois ans et je me sens bien là."

Vous êtes soutenu par la majorité présidentielle mais pas encarté LREM...

"La liste qu'on porte aux régionales sera une liste divers. On s'inscrit dans la logique générale de la majorité présidentielle, mais l'immense majorité de nos colistiers seront des gens non encartés. Il y aura évidemment des soutiens des partis politiques qui composent la majorité, mais je veux amener l'énergie des territoires, des élus locaux, de la société civile. Je pense que les partis politiques ne sont plus la matrice de la vie politique. C'est un peu l'analyse que fait le maire du Havre, Edouard Philippe. Vous savez que je suis assez proche de lui."

L'ancien Premier ministre Edouard

Philippe va-t-il vous soutenir ?

"Pousser, le mot est un peu fort, mais les discussions que j'ai eues avec lui m'ont aidé à consolider mon envie et à vérifier qu'il y avait un soutien qui pouvait être plus large que celui du simple socle de la majorité présidentielle. Il dira lui-même au moment où il le souhaitera ce qu'il entend dire sur ma campagne. Vous aurez noté que dans les rares visites qu'il a faites ces dernières semaines, il est venu à Caudebec-lès-Elbeuf, qui n'est pas encore totalement la capitale de la Normandie. Il y est venu pour marquer son attachement à la commune et peut-être à son maire."

Qu'est-ce qui vous différencie du président sortant Hervé Morin ?

"Je ne suis pas de ceux qui font une peinture très noire de ce qui s'est fait. Le président de région sortant a travaillé, heureusement, il avait été élu pour ça. J'ai le sentiment qu'Hervé Morin a 'hérité' de deux régions très bien gérées, avec beaucoup d'argent. On sait qu'il s'agissait de régions qui sous-investissaient. Hervé Morin a beaucoup investi. Il va falloir vérifier que ce modèle de la dépense est durable et vérifier les résultats. Ces six dernières années, est-ce que notre région a gagné en démographie ? Est-ce qu'on a mieux su garder nos étudiants ? Est-ce que qu'on a su créer beaucoup d'emplois ? Je n'en suis pas sûr. Quant à la manière de porter un projet, est-ce qu'on veut quelque chose de très vertical, avec quelqu'un qui, par sa personnalité, écrase le débat public et dont les équipes sortantes vont être globalement les mêmes ? Nous, on apporte plus de fraîcheur et d'ancrage dans la société civile."

Que proposez-vous aux Normands ?

"La ligne directrice est l'attractivité de la Normandie, son développement et sa projection dans la post-crise covid. Je suis un amoureux profond de la Normandie. On a une qualité de vie très élevée, mais on a souvent, peut-être parfois à tort, un complexe d'infériorité. On se valorise moins que certains voisins. En attractivité résidentielle et en attractivité d'emploi, on a beaucoup d'atouts à faire valoir. Sur la jeunesse, nous avons la capacité de projeter nos jeunes vers l'étranger, mais il faut les faire revenir, qu'ils se réimplantent sur le territoire. Sur l'emploi, il y a un problème d'équilibre des compétences avec deux bassins d'emplois : celui de Rouen et du Havre, où il y a peu d'offres d'emploi alors que beaucoup de gens en recherchent ; et des bassins plus petits et très dynamiques comme Saint-Lô, Vire, Flers… où il y a beaucoup d'offres et peu de gens employables. La Région ne s'occupe pas non plus assez de la sécurité de ses concitoyens : il y a moyen de mieux accompagner les communes. Je suis aussi pour une défense de l'environnement pragmatique, incitative et non punitive. Je pense que nos concitoyens sont prêts à faire des évolutions, pour autant qu'on ne les y contraigne pas."

Les élections auront lieu les 20 et 27 juin. C'est une bonne chose de les maintenir ?

"Je suis footballeur. Quand j'entre sur le terrain, je ne critique pas l'arbitre, la qualité du gazon et l'éclairage, sinon vous direz ‘si j'ai perdu c'est parce que…'. On prend les dates, on joue le match."

Qui est Laurent Bonnaterre ? Son parcours personnel A 48 ans, Laurent Bonnaterre a d'abord travaillé dans le domaine culturel en tant que directeur artistique d'une association. Il a ensuite été assistant parlementaire de Gilles Savary, député européen, directeur de cabinet de Laurent Fabius, dirigeant de Quevilly Habitat, entreprise sociale pour l'habitant de plus de 200 salariés. Début 2021, il a créé une nouvelle entreprise, Argos. Ses mandats politiques Il est élu dès 2008 sur la liste divers gauche de la mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, commune de Seine-Maritime de 10 300 habitants. En 2014, il est élu maire (DVG). Il devient conseiller délégué de la métropole Rouen Normandie pendant six ans. En 2015, il était sur la liste de Nicolas Mayer-Rossignol, candidat de gauche aux régionales de Normandie. En 2020, il est réélu maire, sans étiquette. Son équipe Dans l'Eure, la tête de liste est François Ouzilleau, maire de Vernon, ancien LR élu conseiller régional en 2015 avec Hervé Morin. Dans la Manche, c'est Angélique Ferreira, conseillère municipale à Avranches. Dans le Calvados, il s'agit de Stéphanie Yon-Courtin, députée européenne LREM et conseillère départementale. Dans l'Orne, c'est Ludovic Assier, conseiller régional.

Prochaine parution : la socialiste Mélanie Boulanger, soutenue par EELV.