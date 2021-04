Football (Ligue 2). Le Stade Malherbe au pied des Alpes pour renaître

Pour la première fois aux commandes du SM Caen depuis la mise à l'écart de Pascal Dupraz, Fabrice Vandeputte n'a pas plus connu les joies du succès que son prédécesseur face à Pau. Une première période plutôt agréable et ponctuée d'une avance d'un but, une seconde transparente, où le coach a pointé un "manque de peps". Pas seulement. Manque de solidité et déchet technique trop important ont contraint les Caennais à concéder une parité qui ne les arrange pas dans la course au maintien (1-1). Trois succès en 20 matchs, tel est le piteux bilan qui envoie le SMC au 15e rang de L2. À Grenoble, samedi 10 avril à partir de 20 heures, c'est à un prétendant aux barrages d'accession que les Malherbistes vont avoir affaire. Fabrice Vandeputte est motivé : "Je sais tout le travail qu'il nous reste à faire, c'est difficile de gagner dans notre situation." Tout en gardant en tête un seul et unique objectif : "Maintenir le SM Caen en Ligue 2." On n'avait pas entendu pareille phrase depuis 20 ans et un maintien à l'avant-dernière journée pour une 17e place finale. En mai 2001.