Vos questions, nos réponses. Puis-je porter assistance à ma mère dans un autre département ?

Question de Steve : "J'habite dans l'Orne et une fois par mois, je vais aider ma mère (âgée et sans permis) à faire son plein de course. Puis-je y aller et que dois-je remplir ?"

Votre mère semble résider soit en Seine-Maritime soit dans l'Eure, ou en tout cas dans un département confiné. Dans ce cadre, vous pouvez lui porter assistance en vous munissant d'une attestation de déplacement dérogatoire. Il faut cocher la case n°8 pour porter assistance aux personnes vulnérables. En effet, dans ce cas, votre mère ne peut pas ne pas avoir d'aide pour faire ses courses.

