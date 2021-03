Le Havre. Un nouveau design pour le funiculaire

Le funiculaire du Havre va se moderniser dans les mois à venir, à compter du lundi 29 mars. Mises en service en 1972, les deux cabines actuelles présentent des marques de corrosion à l'extérieur et d'usure à l'intérieur. Les châssis étant en bon état, les travaux de modernisation ne concerneront que les caisses. La société CIC ORIO, basée en Isère et spécialisée dans la rénovation de cabines de téléphériques, va procéder au changement des façades, des toileries, des planches intérieures et des portes. L'aménagement intérieur sera également complètement restauré.

Le nouveau design des cabines rappellera les lignes du tramway, avec notamment le nez profilé.

Cinq mois de travaux

Des bus de substitution. - .

Ces travaux représentent un investissement de 800 000 euros, à la charge du Havre Seine Métropole, avec une subvention de l'État. Les travaux débuteront le lundi 29 mars, par le levage des cabines actuelles qui seront ensuite transportées jusqu'aux ateliers de la société CIC ORIO. Leur retour s'effectuera dans le courant du mois d'août, pour une mise en service à la rentrée de septembre. Pendant toute la durée des travaux, un service de bus sera mis en place tous les jours, de 7 h 30 à 21 heures, toutes les 15 minutes.

Le funiculaire du Havre transporte tous les ans 400 000 voyageurs.