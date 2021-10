Saint-Jouin-Bruneval. La solidarité s'organise entre voisins après la découverte d'une marnière

Le trou béant défigure le joli jardin, à deux pas de la porte de la maison. "À 8 mètres exactement", précise Antoine Mascrier, qui habite sur cette propriété de Saint-Jouin-Bruneval. Avec sa compagne, Corinne Lemeteil, ils doivent désormais cohabiter avec une cavité de 390 m2 sous leurs pieds. "Juste avant Noël, la terre s'est affaissée à cause des fortes pluies. On a pensé à un ancien puits qui pouvait se trouver là…", poursuit le propriétaire. Le couple est loin d'imaginer qu'il s'agit en fait d'une des nombreuses marnières que l'on trouve dans la région, autrefois utilisées pour extraire de la craie. "La maison a plus de 200 ans, ça nous semblait impossible que l'on trouve une marnière si proche." Pourtant, après un sondage, le résultat tombe : il va falloir couler 800 m3 de béton pour combler la cavité. Entre les études et les travaux, il y en a pour 120 000 euros. "Le moral en prend un sacré coup. On se disait qu'on était tranquilles, qu'on avait fini de payer la maison…", constate le couple, dont les assurances ne couvriront pas les frais.

Près de 6 000 euros récoltés

Dans son malheur, la famille a cependant trouvé du réconfort. Celui apporté par des voisins, qui ont lancé une cagnotte en ligne pour l'aider. "J'habite la maison d'en face. À quelques mètres près, ça aurait pu être nous, explique l'une d'elles, Aurélie Devaux. C'est aberrant que des familles se retrouvent seules face à des frais énormes." La voisine pointe notamment du doigt le montant de la TVA, estimé à 20 000 euros, ou l'absence de prêts à taux zéro. La cagnotte sera en tout cas un coup de pouce bienvenu, avec déjà plus de 6 000 euros récoltés. "Ça nous a un peu gênés au départ, mais tout ce soutien, notamment les témoignages de sympathie, nous a reboostés", note Corinne. Le couple espère aussi obtenir des subventions de l'État et du Département.

Pour combler la marnière, il va falloir couler 800 mètres cubes de béton dans la cavité.