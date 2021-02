Hockey sur glace (Division 1). Les Drakkars de Caen  en opération rachat  à Cholet

Depuis la reprise de la compétition, les Caennais montrent de solides arguments. Malheureusement, les hommes de Luc Chauvel ont mordu la poussière devant Tours (3-4), une des cylindrées du championnat, avec un monceau de regrets. "Ils ont su faire preuve de plus de constance que nous", analysait le coach caennais. "Il nous a manqué quelques ingrédients, notamment le feu sacré qu'il faut dans une fin de match pour faire basculer le score en sa faveur." Insistant sur le fait que cette reprise de compétition n'a rien d'amical, même son format étant très allégé, Luc Chauvel veut voir ses ouailles retrouver le chemin du succès au plus vite, si possible même dès samedi 13 février, à Cholet, où ils seront à partir de 19 h 30.