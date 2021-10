En questions. "Moi, citoyen" : dans les coulisses de la convention pour le climat

Grégoire Fraty, 32 ans, membre de la convention citoyenne pour le climat d'octobre 2019

à juin 2020, raconte son expérience dans le

livre Moi, citoyen, sorti le jeudi 4 février.

Que racontez-vous dans cet ouvrage ?

L'idée de ce livre, c'était de donner un visage humain à cette convention citoyenne pour le climat. Je veux raconter mon expérience, moi, ce citoyen normand qui n'y connaissait pas grand-chose à l'écologie avant d'être tiré au sort. Je fais rentrer les lecteurs dans les coulisses, ainsi ils pourront comprendre et se faire leur propre opinion sur ce qui en ressort.

Comment l'avez-vous construit ?

J'ai raconté mon parcours tout simplement. J'ai débuté par là où je me trouvais il y a deux ans, lors de la crise des Gilets jaunes. J'explique ce que j'ai ressenti lorsque j'ai reçu le SMS m'indiquant que j'étais l'un des citoyens tirés au sort pour cette convention. Et puis ensuite, je décris mon aventure, ces neuf mois de politique, mes diverses rencontres avec des artistes, des personnalités et des élus, mais aussi comment nous avons construit ces 149 propositions. Je raconte aussi la suite, cette bataille auprès des parlementaires pour faire entendre notre voix et nos idées. On a tous reçu une claque climatique.

Ce livre était important pour vous ?

C'était très important pour moi de poser sur papier cette grande histoire. C'est un sujet qui attire beaucoup, dont on parle beaucoup, mais finalement, les 150 citoyens qui y ont participé, on les écoute bien peu. Dans les livres d'histoire, il manque toujours le regard du citoyen, je voulais que cette fois-ci, il apparaisse. À la lecture du livre, tout le monde pourra se mettre dans mes bottes. Parce que finalement, c'était un tirage au sort et que chaque citoyen français aurait pu être à ma place.