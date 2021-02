Orne. Un roman écrit spécialement afin de valoriser le patrimoine médiéval

La Ville de Domfront en Poiraie, soutenue par la Région Normandie, veut valoriser son patrimoine médiéval, à des fins touristiques.

Lundi 1er février, la commune a lancé une démarche originale, en accueillant Arnaud Delalande. L'écrivain normand va sillonner le sud du Bocage pour y écrire un roman, qui sera publié chez Robert-Laffont, dans lequel il doit s'inspirer des mythes médiévaux du Domfrontais, mais aussi du bâti et de l'atmosphère du Bocage. Ce récit servira aussi à illustrer le parcours de visite à travers la cité médiévale de Domfront. Parallèlement à cette démarche originale, les études se poursuivent sur le château de Domfront et un jeu est organisé sur le compte Instagram de la Ville, avec des romans et des BD à gagner.

Arnaud Delalande est l'auteur d'une dizaine de romans historiques. - Facebook Arnaud Delalande.