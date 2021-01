Normandie. Participez au grand comptage des oiseaux de jardin, de chez vous !

Qui n'a pas un jour regardé les oiseaux par la fenêtre ? Et si vous saviez les reconnaître et les différencier ? C'est ce que le Groupe ornithologique normand propose de découvrir lors du grand comptage régional des oiseaux de jardin. Nicolas Klatka, coordinateur de l'événement et bénévole de l'association, répond à quelques questions.

En quoi consiste cet événement ?

Le déroulement est assez simple. Durant le week-end, on prend une heure de son temps, sur un lieu défini. Cela peut être son jardin ou un square. On regarde et compte les différentes espèces d'oiseaux qui se posent au sol. Pour participer, il suffit de remplir un formulaire sur le site internet. Il existe aussi un format papier que l'on peut télécharger. Un guide de comptage est à disposition. On y trouve au recto les espèces à ne pas confondre et au verso les astuces de comptage. Ensuite, il faut nous retourner le formulaire.

Quelles espèces observe-t-on le plus ?

En 2020, l'oiseau phare était le rouge-gorge familier. On note que c'est l'espèce la plus vue dans les jardins, avec un score de 86 %. Viennent ensuite le merle noir, la mésange charbonnière, le moineau domestique puis la mésange bleue. Ce sont habituellement ces cinq espèces les plus vues.

Cette activité plait-elle aux participants ?

Oui, l'année dernière il y avait plus de 4 000 participants, c'est notre record. On a monté une sacrée marche. On remarque que ça plaît aux gens, qu'il y a une certaine sensibilisation à la biodiversité. On sent bien que l'écologie et l'environnement sont davantage mis en avant. Le comptage peut être un premier pas, cela permet, à son niveau, de participer, d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est une belle porte d'entrée.

Comment est née cette initiative ?

Le projet est né en 1979, en Angleterre. C'est devenu un sport là-bas, c'est presque culturel. L'initiateur, Robin Rundle est venu s'installer ici, il a apporté cette idée au début des années 2000. Et depuis, cela continue. Ce n'est pas seulement en Normandie. Chaque année, cet événement a lieu à la même période partout en Europe.

Quelles sont les missions du Groupe ornithologique normand ?

Le GoN est une association qui étudie, protège et sensibilise le public aux oiseaux sauvages et leur milieu. Nous avons des réserves et des enquêtes à propos. Nous sommes scientifiques tout en étant proches du grand public.

Y a-t-il une date à retenir ?

2022. L'association fêtera ses 50 ans d'existence. À cette occasion, on sortira un Atlas des oiseaux en Normandie. Cela représente trois années d'observation, de rédaction, de choix de photos, etc.

Pratique. Grand comptage des oiseaux les samedi 30 et dimanche 31 janvier. Site : gonm.org. Contact : secretariat@gonm.org ou page Facebook : GONm : Groupe Ornithologique Normand