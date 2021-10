Smic, allocations, gaz.... Ce qui change au 1er janvier 2021

Au 1er janvier 2021, et même dès le 31 décembre 2020, minuit, le Brexit devient une réalité. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne.

Dans l'Hexagone, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) augmente de 0,99 %.

Pour l'attribution des allocations familiales, les plafonds de ressources pris en compte sont revalorisés de 1 %. En 2021, les étudiants boursiers vont bénéficier d'un repas à 1 € dans les restaurants et cafétérias gérés par les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous).

Douche à l'italienne obligatoire !

En matière d'habitat, la réforme de l'Aide personnalisée au logement (APL) entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Calculée selon les revenus perçus deux ans plus tôt, celle-ci sera maintenant calculée sur la base des ressources des 12 derniers mois. Côté santé en 2021, le remboursement de certaines aides auditives est intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires.

Au 1er janvier 2021, le prix du gaz augmente (+ 0,2 %) comme le prix du tabac. Fumeurs, la hausse est de 0,10 € à 0,60 € par paquet de vingt cigarettes. Idem du côté du timbre : un vert coûtera 1,08 € contre 0,97 € et un rouge 1,28 € contre 1,16 €.

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, les appartements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles en lotissement ou destinées à la location doivent être équipés de douche à l'italienne et ce, afin d'en favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, le marquage des vélos neufs, qui vise à lutter contre les vols et les recels de deux-roues, est lui aussi rendu obligatoire.