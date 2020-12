Hockey. Les Dragons de Rouen sortis de la Coupe de France dès le premier tour

C'était face aux Gothiques d'Amiens sur leur glace de l'Ile Lacroix et se sont inclinés sur le score de 2-1.

le match

Après une reprise en championnat bien maitrisée par une victoire 5-0 à Briançon, les Dragons de Rouen faisaient une parenthèse avec la Coupe de France et malmenés en début de rencontre, les Jaunes et Noirs parviennent tour de même à ouvrir le score par Rolands Vigners qui récupère le palet en zone offensive et trompe Buysse pour le 1-0 après cinq minutes de jeu, le seul but de ce premier tiers. C'est en fin de second tiers que les Amiénois revenus un peu plus dans le match égaliseront pour offrir une fin de match haletante. Mais les Rouennais perdront petit à petit le fil du match, et pas aidés par les montants qu'ils auront touché quatre fois, finiront par encaisser un second but des Gothiques, synonyme de victoire pour ces derniers.

La réaction

Fabrice Lhenry: "Il a manqué pas mal de détails, dans l'intensité, on était pas prêt a faire les efforts défensifs. On a eu des décisions très lentes, on est pas dans le rythme mais Amiens aussi, ce n'est pas une excuse. C'est dommage de s'arrêter là, on pourra se concentrer sur le championnat qui sera condensé avec trois matches par semaines et on ne pourra pas prendre l'excuse de la fatigue de la coupe de France."

Prochain rendez-vous

Pour le moment, les joueurs de Fabrice Lhenry ne connaissent toujours pas la suite des opérations. Le nouveau calendrier devrait être dévoilé en début de semaine prochaine et plusieurs matches à huis-clos devraient avoir lieu avant la date du 20 janvier 2021 et le possible retour du public.